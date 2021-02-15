НАБУ просить Венедіктову замінити процесуального керівника у справі Роттердам+

Національне антикорупційне бюро просить генпрокурора Ірину Венедіктову замінити процесуального керівника у справі Роттердам+.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена у Tелеграм-каналі відомства.

“НАБУ переконане, що дії прокурора САП у справі Роттердам+ свідчать про його неефективність, і просить генерального прокурора замінити процесуального керівника”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця справа із розміром завданих збитків у 39 млрд грн є однією з найбільш резонансних в історії України. Водночас процесуальний керівник у кримінальному провадженні, який мав би представляти у суді обвинувачення, двічі, як вважають у бюро, необґрунтовано закривав справу: у серпні 2020 (відновлено у жовтні 2020 року) та у січні 2021 року.

У НАБУ вважають показовими висловлювання процесуального керівника у цій справі під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики 15 грудня минулого року, де “прямо встановлено невідповідність та суперечність його позиції наявним матеріалам”.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня стало відомо, що прокурор САП Віталій Пономаренко вдруге закрив справу Роттердам+. У НАБУ тоді заявили, що оскаржать це рішення.

У листопаді 2020 року ВАКС поновив слідство у справі Роттердам+, яку вирішив закрити прокурор САП, оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

27 січня 2021 року у НАБУ поінформували, що в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук 25 січня поновив розслідування у справі Роттердам+ і що НАБУ закликає генпрокурора Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів для ефективного та неупередженого розслідування справи.

29 січня генпрокурор Венедіктова заявила, що ухвалила рішення про проведення службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Віталія Пономаренка в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні Роттердам+.

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.