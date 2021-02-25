«Норманді», на відміну від Мінського процесу, працює - Резніков

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я б розділив "нормандський формат" і мінський. Щоб я хотів підкреслити, що якраз "нормандський формат" працює", - зазначив Резніков.

Він додав, що в "нормандському форматі" продовжується діалог між учасниками, хоч він "складний і з суперечками". "В мінському форматі, який є дитям, народженим "нормандським форматом" як логістичний майданчик для вирішення поточних робочих моментів, на жаль, наприкінці липня - початку серпня робота, по суті, заблокована з боку Російської Федерації", - заявив віцепрем'єр.

Він пояснив, що представники Росії в жодній з чотирьох робочих груп не йдуть до прогресу попри всі намагання української делегації.

"Нам треба сідати за стіл, можливо, розширювати "нормандський формат", можливо, за участі інших великих гравців. Якщо, наприклад, буде згода Сполучених Штатів, а ми маємо моральне право очікувати на це, тому що ми є учасниками Будапештського меморандуму", - сказав Резніков. Він додав, що США та Велика Британія мають повне право долучитися до будь-якого формату переговорів.

Як повідомлялося, 17 лютого відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції.

"Нормандський формат" - тип зустрічей представників України, Німеччини, Франції та Росії, на яких обговорюються питання, пов'язані з російською збройною агресією проти України.