«Норманді», на відміну від Мінського процесу, працює - Резніков

«Норманді», на відміну від Мінського процесу, працює - Резніков

Укрінформ
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що переговори в "нормандському форматі" наразі є більш дієвими, ніж Мінський процес.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я б розділив "нормандський формат" і мінський. Щоб я хотів підкреслити, що якраз "нормандський формат" працює", - зазначив Резніков.

Він додав, що в "нормандському форматі" продовжується діалог між учасниками, хоч він "складний і з суперечками". "В мінському форматі, який є дитям, народженим "нормандським форматом" як логістичний майданчик для вирішення поточних робочих моментів, на жаль, наприкінці липня - початку серпня робота, по суті, заблокована з боку Російської Федерації", - заявив віцепрем'єр.

Він пояснив, що представники Росії в жодній з чотирьох робочих груп не йдуть до прогресу попри всі намагання української делегації.

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"Нам треба сідати за стіл, можливо, розширювати "нормандський формат", можливо, за участі інших великих гравців. Якщо, наприклад, буде згода Сполучених Штатів, а ми маємо моральне право очікувати на це, тому що ми є учасниками Будапештського меморандуму", - сказав Резніков. Він додав, що США та Велика Британія мають повне право долучитися до будь-якого формату переговорів.

Як повідомлялося, 17 лютого відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції.

"Нормандський формат" - тип зустрічей представників України, Німеччини, Франції та Росії, на яких обговорюються питання, пов'язані з російською збройною агресією проти України.

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