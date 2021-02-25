«Плівки Медведчука-Суркова»: Подоляк закликає створити ТСК в Раді

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає за необхідне створити в парламенті тимчасову слідчу комісію, щоб всебічно розслідувати факти з оприлюдненого ЗМІ запису телефонної розмови Віктора Медведчука і Владислава Суркова.

Про це йдеться в коментарі Подоляка, переданому Укрінформу.

Зокрема, радник керівника ОП зазначає, що "розмова між Медведчуком і Сурковим, запис якої було опубліковано сьогодні, чітко показує, що Медведчук завжди був і є залежною особою від РФ як держави-агресора. І вся поведінка Медведчука, в тому числі публічна, продиктовані лише інтересами іншої країни. Особливо вражає, що це зроблено в гарячий період протистояння. це ж був грудень 2014 року".

За словами Подоляка, "Медведчук буквально звітує перед Сурковим, на той момент вкрай впливовим "розпорядником" окупаційних проектів РФ на території України, про схеми щодо електрики та вугілля. Втім, стосовно Медведчука завжди все було очевидно. Бажано зараз усе це обумовити відповідною юридичною складовою".

Як зазначає Подоляк, "у дуже цинічній та іронічній формі Медведчук і Сурков обговорюють, чи зіграє у плюс Медведчуку пропозиція Порошенка зайнятися темою обміну полонених, чи дасть змогу це "оптимізувати" його вплив і можливості, чи зробить це його ключовою фігурою тіньової української політики, чи виведе це Медведчука на рівень головного гравця. І це ж тільки один, очевидно неповний, запис розмови. А скільки всього було таких розмов? Скільки всього було таких узгоджених комерційних схем і звітів перед представником держави-агресора? І скільки реальних інтересів того ж Порошенка було тоді задоволено?".

"На мій погляд, усе це точно має стати предметом для всестороннього розслідування. В тому числі на парламентському рівні у вигляді відповідної ТСК. Медведчук наговорив багато і це корисно для наших правоохоронців. Порошенко явно схожий на повноцінного свідка у цій справі. А їхні статуси депутатів не повинні бути перешкодою для розслідування", - зазначає радник керівника ОП.

"Крім того, - йдеться в коментарі Подоляка, - зі слів Медведчука можна зрозуміти також, що в нього була дуже тісна та регулярна комунікація з Порошенком щодо великого спектру питань - перш за все, пов'язаних із енергетикою. Порошенко і Медведчук уже в 2014 році перенесли звичні для себе олігархічні практики на відносини, пов'язані з війною. Це була дуже вигідна для них особисто, але не для України гра з РФ, і як результат усього цього - безсумнівно зміцнення окупаційних позицій країни-агресора в наших регіонах. А також явне зміцнення матеріально- ресурсної бази майбутньої політичної групи Медведчука. Порошенко, як мінімум, зобов'язаний не в своєму традиційно пафосному стилі пояснити настільки тісні комерційні контакти з паном Медведчуком".

Як повідомлялося, раніше 25 лютого видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох людей з голосами, схожими на голоси лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють поставки електроенергії в захоплений Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Розмова датована 2014 роком. На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Медведчука, декілька разів згадує президента України.

Пресслужба Служби безпеки України заявила, що "ці записи ретельно вивчаються слідчим та оперативним підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення".

Укрінформ звернувся до пресслужби очолюваної Петром Порошенком фракції "Європейська солідарність" з проханням прокоментувати викладену в цьому аудіо інформацію.

Рада національної безпеки та оборони 19 лютого застосувала санкції до 19 юридичних осіб і 8 фізичних осіб. У списку є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що санкції щодо цієї родини - за статтею "фінансування тероризму".