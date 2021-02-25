СБУ перевіряє аудіозаписи розмови Медведчука-Суркова

Служба безпеки України "ретельно вивчає" оприлюднені ЗМІ аудіозаписи розмови Віктора Медведчука та Владислава Суркова "щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення".

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі СБУ.

"Щодо записів, опублікованих за посиланням: Дані записи ретельно вивчаються слідчим та оперативними підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення", – повідомили в СБУ.

Як повідомлялося, видання Цензор.НЕТ 25 лютого оприлюднило аудіозапис розмови двох людей з голосами, схожими на голоси лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють постачання електроенергії до захопленого Криму та обмін полоненими на Донбасі.

За даними видання, розмова датована 2014 роком. Зокрема, повідомляє Цензор.НЕТ, "Медведчук і Сурков говорять про схему постачання електроенергії, в якій задіяні російська "Інтер РАО" і її структури на окупованому півострові. Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Ідеться про різночитання в кількості полонених.

Сурков називає проросійських терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяє допомогти з обміном".