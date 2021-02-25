«Плівки Медведчука-Суркова» містять всі ознаки держзради — голова Комітету ВР з нацбезпеки

Оприлюднена телефонна розмова лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова містить всі ознаки статті 111 Кримінального кодексу України “Державна зрада”.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у Фейсбуці.

“Що це, якщо не державна зрада? Оприлюднена розмова Суркова та Медведчука містить всі ознаки ст. 111 ККУ (державна зрада, - ред.). Служба безпеки України має діяти негайно”, - йдеться у повідомленні.

Депутат також цікавиться, де були українські спецслужби у 2014 році, коли йшла активна фаза бойових дій на сході України, гинули наші воїни, а в цей час обговорювалися поставки електроенергії та вугілля в окупований Крим.

Завітневич також наголошує, що діяльність Медведчука, пов’язаних з ним осіб та компаній має бути всебічно розслідувана, і виступає за створення відповідної тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

“Маємо послідовно знешкодити усі загрози національній безпеці України, створити ТСК у парламенті та відреагувати на злочинні дії окремих народних депутатів в інтересах ворожої країни”, - зазначив голова Комітету.

Як повідомлялося, ЗМІ оприлюднили аудіозапис розмови двох людей з голосами, схожими на голоси голови політради партії “Опозиційна платформа — за життя” Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють поставки електроенергії в захоплений Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Аудіозапис телефонної розмови оприлюднив Цензор.НЕТ. За даними видання, розмова датована 2014 роком.

Зокрема, на аудіозаписі нібито Медведчук і Сурков говорять про схему поставок електроенергії, в якій задіяні російська" Інтер РАО" та її структури на окупованому півострові. Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Говориться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяє допомогти з обміном".

У записі згадується ім’я п’ятого Президента Петра Порошенка.

Укрінформ звернувся до пресслужби очолюваної Петром Порошенком фракції "Європейська солідарність" із проханням прокоментувати викладену в цьому аудіо інформацію.