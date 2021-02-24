За колабораціонізм можуть ввести кримінальну відповідальність

Верховній Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за колабораціонізм та обмежити можливість для винних осіб обіймати державні посади протягом 15 років.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у законопроєкті №5144 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)» за авторством народних депутатів з монобільшості Федора Веніславського, Євгенії Кравчук, Микити Потураєва та низки інших депутатів фракції «Слуга народу», пояснювальна записка до якого є у розпорядженні агентства.

Законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 111-1 «Колабораційна діяльність», якою передбачити кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

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У цьому зв’язку пропонується внести зміни до статті 55 Кримінального кодексу України, що передбачатиме обмеження доступу до зайняття посад, до посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на 15 років

Окрім того, автори пропонують передбачити можливість ліквідації юридичних осіб, уповноважені особи яких здійснювали таку співпрацю.

Також пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, якими передбачити підслідність щодо розслідування кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України, за слідчими органів безпеки, а також поширити на таке кримінальне правопорушення можливість спеціального досудового розслідування (in absentia).

Окрім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає дозволити ліквідувати політичні партії, уповноважені особи яких були засуджені за колабораціонізм. Це передбачено законопроєктом №5143 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)» авторства народних депутатів Федора Веніславського, Єлизавети Богуцької, Юрія Камельчука та групи інших парламентарів з монобільшості, пояснювальна записка до якого є у розпорядженні агентства.

Законопроєктом пропонується внести зміни до законів «Про політичні партії в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», якими передбачити можливість ліквідації відповідних юридичних осіб, якщо їхніх уповноважених осіб було засуджено за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораціонізм - ред.).

Також автори пропонують заборонити особам, які засуджені за колабораціонізм, бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, уповноваженими представниками кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на пост Президента України, представниками партії у Центральній виборчій комісії, кандидатами на місцевих виборах, представниками організації партії у виборчій комісії, уповноваженими особами організації партії, довіреними особами кандидатів.

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Окрім того, пропонується внести зміни до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», якими передбачити неможливість комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особами, які мають судимість за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораціонізм - ред.), а також внести зміни до Закону «Про державну таємницю», якими передбачити підстави для відмови в допуску до державної таємниці для таких осіб.

Як повідомлялось, у парламенті попереднього скликання було зареєстровано законопроєкт про колабораціонізм. На ухваленні подібного акту серед інших наполягав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Однак документ не знайшов підтримки у сесійній залі.