Харківська міськрада знову проголосувала за повернення проспекту Жукова

Третя сесія Харківської міської ради восьмого скликання підтримала перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після звернення головуючого на сесії секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова, за перейменування проголосували 57 депутатів з 83-х присутніх. Із них 33 - депутати фракції "Блок Кернеса - Успішний Харків", 15 - від ОПЗЖ, 7 депутатів - від "Партії Шарія", 2 - "Слуги народу".

"Проти" голосували 16 депутатів: 6 - від "Блоку Світличної "Разом!", 9 - від "Європейської Солідарності", 1 - від "Слуги народу".

Утрималися 6 депутатів від "Слуги народу". Зовсім не голосували: 1 - від "Блоку Кернеса" та 3 - від ОПЗЖ.

Перед голосуванням депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Гончарова звернулась до колег із закликом звернути увагу на те, що це питання протирічить закону про декомунізцію: "Це питання суто політичне та пов'язане з наступними виборами мера Харкова. До того ж, воно не розглядалося членами топонімічної комісії, створеної на сесії міськради ще 30 грудня 2020 року".

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого активісти на пікеті біля будівлі Харківської міської ради, де почалася сесія нового скликання, вимагали зняти з розгляду питання про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

15 лютого у Харкові Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційної скарги Харківської міської ради щодо повернення проспекту Григоренка назви проспекту Жукова. Тим самим суд залишив без змін рішення суду першої інстанції: мова йде про ухвалу Харківського окружного адміністративного суду від 18 червня 2020 року, якою рішення міської ради скасовано.

5 вересня 2019 року Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року про повернення назви Жукова.

19 червня 2019 року сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Григоренка назви проспекту Жукова.