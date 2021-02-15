Харківський суд повернув проспекту Жукова ім'я Григоренка

У Харкові Другий апеляційний адміністративний суд відмовив Харківській міській раді у задоволенні апеляції у справі про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессекретар суду Наталія Мухутдинова.

"Апеляційну скаргу Харківської міської ради щодо скасування протиправного рішення міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Георгія Жукова залишено без задоволення", - зазначила Мухутдинова.

За її словами, рішення суду першої інстанції, який визнав протиправним рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка та присвоєння йому імені Жукова, залишено без змін. "Мова йде про ухвалу Харківського окружного адміністративного суду від 18 червня 2020 року, якою рішення міської ради скасовано", - уточнила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого 2020 року депутати Харківської міськради вдруге проголосували за перейменування проспекту Петра Григоренка в Харкові на честь сталінського маршала Георгія Жукова.

18 червня 2020 року Харківський окружний адміністративний суд, розглянувши позов ВО "Свобода", вдруге скасував рішення міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова як протиправне.

Харківський проспект імені Георгія Жукова був перейменований у 2016 році на честь генерала і дисидента Павла Григоренка в межах декомунізації.

19 червня 2019 року сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Григоренка назви проспекту Жукова.