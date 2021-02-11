ОАСК скасував перейменування проспекту Бандери - Київ готує апеляцію

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним та скасував рішення Київської міської ради «Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу про це ідеться у рішенні суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень, оприлюдненому 2 лютого 2021 року.

«Адміністративний позов Громадської спілки «Громадський контроль та порядок» задовольнити частково. Визнати протиправним та скасувати рішення Київської міської ради від 07.07.2016 року №559/559 «Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві». В іншій частині відмовити», - ідеться в рішенні суду.

Водночас суд ухвалив стягнути на користь Громадської спілки «Громадський контроль та порядок» суму сплаченого судового збору у розмірі 689 грн пропорційному до задоволених позовних вимог, коштом бюджетних асигнувань Київської міської ради.

Як повідомляється, до Окружного адміністративного суду міста Києва звернулася Громадська спілка «Громадський контроль та порядок» з позовною заявою до Київської міської ради в якій просила визнати неправомірними дії Київської міської ради щодо прийняття рішення від 07.07.2016 року №559/559 «Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві» та визнати незаконним та скасувати рішення Київської міської ради від 07.07.2016 року №559/559 «Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві:

- вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака;

- вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;

- вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

- провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала;

- проспекту Московського на проспект Степана Бандери.

На думку позивача, оскаржуване рішення прийнято з порушенням термінів, встановлених Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки».

Окрім того, як зазначається у рішенні, позов обґрунтовано тим, що «наявні сумніви щодо правомірності процедури підрахунку голосів під час проведення голосування; назви вулиць Кутузова, Суворова, провулку Кутузова, проспекту Московського, не підпадають під підстави перейменування з підстав, викладених у Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», оскільки вказані прізвища відсутні у списку осіб, створеного Українським інститутом Національної пам`яті, які підпадають під дію положень зазначеного Закону».

Також позивач зазначав, що оскаржуване рішення прийнято з порушеннями, оскільки Київська міська рада не провела громадського обговорення у передбаченому законодавством України порядку, а проєкт оскаржуваного рішення у встановленому порядку не оприлюднювався.

Водночас в Окружному адміністративному суді міста Києва поінформували, що готують повідомлення з приводу цього рішення.

Як заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда, столична влада готує апеляційну скаргу стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування трьох вулиць, провулку та проспекту.

"Рішення суду прийняте через чотири роки після подання позову і є абсолютно необґрунтованим", - заявила Хонда.

Як повідомлялося, Київська міська рада перейменувала у липні 2016 року Московський проспект у Києві на проспект Степана Бандери. У червні 2017 року Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії).

25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича.

1 серпня 2019 року Український інститут національної пам’яті подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва щодо скасування рішень Київради про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери й Романа Шухевича.

Апеляційний суд м.Києва підтвердив 9 грудня 2019 року законність рішень Київської міської ради про перейменування Московського проспекту і проспекту Генерала Ватутіна в Києві на проспекти Степана Бандери та Романа Шухевича.