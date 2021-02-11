Скасування правопису: у Національній академії наук стурбовані рішенням ОАСК

Фахівці Національної академії наук України стурбовані рішенням Окружного адміністративного суду Києва про скасування нового правопису.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної академії наук України.

«Фахівці НАН України глибоко стурбовані зазначеним рішенням судової інстанції.... Національна академія наук України повідомляє, що до остаточного з’ясування ситуації в юридичній площині співробітники Академії та її установ послуговуватимуться чинною редакцією Українського правопису, і закликає не політизувати це питання», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Окружний адміністративний суд міста Києва не звертався до НАН та її мовознавчих установ за жодною інформацією, пов’язаною з Українським правописом у редакції 2019 року.

За інформацією пресслужби, проєкт правопису було підготовлено Українською національною комісією з питань правопису, у складі якої працювали науковці усіх мовознавчих установ Академії, а також представники закладів вищої освіти. Також додають, що проєкт було одностайно затверджено на підсумковому засіданні 22 жовтня 2018 року і схвалено спільним рішенням президії Національної академії наук України та колегії Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня. Особливо наголошується той факт, що широка громадськість мала змогу ознайомитися з правописом і запропонувати свої зауваження та пропозиції, більшість з яких було враховано.

Підсумовуючи, у повідомленні закликали вирішити це питання у рамках законодавства шляхом об’єктивного і неупередженого розгляду.

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Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва 28 січня цього року задовольнив позов та скасував урядову постанову «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису». У суді заявили, що в ході розгляду справи було встановлено, що «Кабінет Міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів».

Кабінет Міністрів заявив, що оскаржить це рішення Окружного адміністративного суду Києва.