Скасування правопису: Кабмін обіцяє оскаржити рішення ОАСК

Кабінет Міністрів оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, що задовольнив позов та скасував постанову «Питання українського правопису», якою схвалено нову редакцію «Українського правопису».

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, передає Укрінформ з посиланням на сторінку Міністерства юстиції у Фейсбуці.

«Сьогодні, 28 січня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису. У зв’язку з цим хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції. На те, аби подати апеляцію, Уряд має 30 днів», - зазначила Коломієць.

Як повідомлялося, за інформацією адвоката Дмитра Ільченка, Окружний адміністративний суд Києва 28 січня задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

Згодом у суді заявили, що в ході розгляду справи було встановлено, що «Кабінет Міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів».

«З огляду на це суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису», - ідеться в повідомленні ОАСК.

Як відомо, фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року і з цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису.