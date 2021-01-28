Скасування правопису: Кабмін обіцяє оскаржити рішення ОАСК
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, передає Укрінформ з посиланням на сторінку Міністерства юстиції у Фейсбуці.
«Сьогодні, 28 січня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису. У зв’язку з цим хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції. На те, аби подати апеляцію, Уряд має 30 днів», - зазначила Коломієць.
Як повідомлялося, за інформацією адвоката Дмитра Ільченка, Окружний адміністративний суд Києва 28 січня задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».
Згодом у суді заявили, що в ході розгляду справи було встановлено, що «Кабінет Міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів».
«З огляду на це суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису», - ідеться в повідомленні ОАСК.
Як відомо, фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року і з цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису.