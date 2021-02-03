Секретаріат мовного омбудсмена обстоюватиме позицію із захисту нового правопису

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови обстоюватиме позицію із захисту чинної редакції українського правопису.

Як передає Укрінформ, про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє пресслужба Уповноваженого.

«Ми підтримуємо позицію Кабінету Міністрів, знаємо позицію Міністерства юстиції, в мене була зустріч з міністром освіти і науки, радилися з Національною академією наук і з головою Національної комісії зі стандартів державної мови. Ми будемо обстоювати свою позицію. На сьогодні правопис не скасовано, є тільки рішення, але наскільки мені відомо, воно не оприлюднене», - зазначив Кремінь.

За його словами, це рішення не набере законної сили найближчим часом, оскільки Кабмін подасть на нього апеляційну скаргу, тож до закінчення розгляду апеляції постанова уряду залишатиметься чинною.

«Але хочу наголосити, що відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Національна комісія зі стандартів державної мови є, власне, тим органом, який розробляє український правопис. Тому якщо це буде потрібно, то переконаний, що Нацкомісія спільно з Українською національною комісією з питань правопису, разом з Міністерством юстиції, з Міністерством освіти в будь-який спосіб, але захистять нову редакцію українського правопису», - сказав Кремінь.

Як повідомляв Укрінформ, фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року і з цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису.

За інформацією херсонського адвоката Дмитра Ільченка, ОАСК 28 січня задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

Згодом у суді поінформували, що в ході розгляду справи ОАСК було встановлено, що «Кабінет Міністрів при ухваленні постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів».

«З огляду на це, суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису», - йшлося у повідомленні суду.

Зі свого боку заступник міністра юстиції Валерія Коломієць поінформувала, що уряд оскаржить рішення ОАСК, яким він задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», котрою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».