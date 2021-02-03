Обслуговування українською: Кремінь про «мовні патрулі», «рейди» і штрафи

Штраф за порушення вимог закону про мову може бути накладений у випадку, якщо порушення вимог допущено повторно упродовж року.

Як йдеться на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови в Фейсбуці, про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає Укрінформ.

"16 січня 2021 р. набрала чинності ст. 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якою передбачено застосування державної мови у сфері обслуговування. Щодо штрафів за порушення мовного закону в інформпросторі активно поширюються дві протилежні тези: одні заявляють, що з 16 січня 2021 року жодних санкцій за порушення норм щодо мови обслуговування не передбачено, а тому і виконувати Закон не потрібно, інші навпаки - лякають “мовними патрулями”, і «рейдами», поголовним штрафуванням кожного працівника сфери обслуговування. Але жодне із цих тверджень не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за порушення вимог закону про мову Уповноважений із захисту державної мови може оголосити суб’єкту господарювання попередження. Штраф може бути накладений на суб’єкта господарювання у випадку, якщо порушення вимог допущено цим суб’єктом повторно упродовж року.

Водночас зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУАП), якими запроваджується адміністративна відповідальність безпосередніх правопорушників - фізичних осіб - законодавства щодо функціонування і застосування української мови як державної, набирають чинності з 16 липня 2022 року. Передбачена ст. 18852 КУАП адміністративна відповідальність стосуватиметься насамперед керівників та посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, державних або комунальних підприємств, установ та організацій, і лише у визначених цією статтею випадках зможе бути застосована до керівників інших суб’єктів.

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"Так само залежно від конкретної ситуації, наявності пом’якшуючих або обтяжуючих обставин, передбачених КУАП, до правопорушників зможе бути застосована адміністративна відповідальність у вигляді попередження, якщо правопорушення вчинено ними вперше, або штрафу", - повідомляють у пресслужбі мовного омбудсмена.

Зазначається, що навіть після липня 2022 р. штрафні санкції застосовуватимуться Уповноваженим лише до "злісних порушників закону" або суб’єктів господарювання, які відмовлятимуться привести свою діяльність відповідно до його вимог та продовжуватимуть порушувати права громадян.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Така вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.