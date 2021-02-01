Під ОАСК пройшла акція на підтримку нового українського правопису

Під ОАСК пройшла акція на підтримку нового українського правопису

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Укрінформ
Під Окружним адміністративним судом міста Києва (ОАСК) пройшла акція протесту «Проєкт: правопису-2019 бути!» проти рішення ОАСК від 28 січня 2021 року, яким скасовано новий український правопис.

В акції взяли участь близько 50 осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Акція на захист нового українського правопису під ОАСК / Фото: Олег Давиденко. Укрінформ

«Ми маємо відстояти це право - користуватися новою правописною системою», - зазначила викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія» Марія Зарінова.

Інші учасники заходу наголосили, що «відстояти мову - означає відстояти ідентичність; ми відстояли її під Верховною Радою, тепер відстоюємо її тут».

Серед учасників заходу були також представники Руху опору капітуляції, студенти інших ВНЗ, зокрема з Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка тощо.

Учасники акції тримали у руках плакати із написами: «А можна скасувати иродів у мантіях?», «ОАСК / логіка 1:0», «Траєкторія, об’єкт, суб’єкт, проєкт – мовна норма», «Сором ОАСК; Редакції правопису 2019-го бути!», «Сьогодні ОАСК скасував правопис – 2019; завтра – ОАСК скасував теорему Вієта», «В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ», «Захистимо українську мову», «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)», «Правопису – 2019 бути!», «Лінгвоцид».

Також протестувальники скандували «Новому правопису – бути».

Активісти під час акції читали вірші, зокрема українського поета Івана Малковича «Напучування», Катерини Калитко «Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї» та інші.

Як повідомляв Укрінформ, фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року і з цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису.

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За інформацією херсонського адвоката Дмитра Ільченка, ОАСК 28 січня задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

Згодом у суді поінформували, що в ході розгляду справи ОАСК було встановлено, що «Кабінет Міністрів при ухваленні постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів».

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«З огляду на це, суд визнав протиправною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису», - йшлося у повідомленні суду.

Зі свого боку заступник міністра юстиції Валерія Коломієць поінформувала, що уряд оскаржить рішення ОАСК, яким він задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», котрою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

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