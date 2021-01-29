Скасування правопису: Кремінь обіцяє сприяти посиленню позиції уряду

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сприятиме посиленню позиції Кабінету Міністрів щодо захисту державної мови.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Уповноваженого у Фейсбуці.

"За оприлюдненою інформацією Міністерства юстиції України Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабінету Міністрів України про запровадження нового українського правопису. Вважаю, що уряд має рішуче відреагувати та оскаржити відповідне рішення в апеляційній інстанції та залізобетонно довести свою чітку позицію. Як Уповноважений із захисту державної мови всіляко сприятиму посиленню кремезної позиції уряду щодо захисту державної мови", - написав Кремінь.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, що задовольнив позов та скасував постанову «Питання українського правопису», якою схвалено нову редакцію «Українського правопису».

За інформацією адвоката Дмитра Ільченка, Окружний адміністративний суд Києва 28 січня задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

Згодом у суді заявили, що в ході розгляду справи було встановлено, що «Кабінет Міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів».

«З огляду на це суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису», - ідеться в повідомленні ОАСК.

Фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року і з цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису.