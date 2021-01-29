Який правопис чинний після рішення ОАСК - в уряді дали роз’яснення

До набуття чинності рішення суду постанова про новий український правопис є чинною та обов’язковою для виконання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Національної комісії зі стандартів державної мови, яку оприлюднено на сайті Міністерства освіти та науки.

"Національна комісія зі стандартів державної мови стурбована ситуацією, яка склалася навколо нової редакції Українського правопису. Усвідомлюючи важливість покладених Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» завдань, пов’язаних із напрямами діяльності, та власну відповідальність, Комісія наголошує на тому, що завчасні дії, звернення та заклики можуть вивести українське суспільство за межі правового поля", - йдеться у заяві.

Водночас у Нацкомісії звернули увагу органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, що на сьогодні немає повного тексту рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо постанови Кабінету Міністрів України №437 від 22.05.2019 року, який може бути предметом конструктивного обговорення.

"Комісія як колегіальний орган виконує свої повноваження в межах та в спосіб, визначені Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, дотримується прямих норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та ухвалює рішення щодо стандартів державної мови. До моменту, коли рішення суду набуде чинності, постанова Кабінету Міністрів України «Питання українського правопису» від 22 травня 2019 року № 437 є чинною та обов’язковою для виконання на всій території України", - заявили в Нацкомісії.

Як повідомлялося, 28 січня адвокат Дмитро Ільченко повідомив в соцмережах, що Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

22 травня 2019 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 437 "Питання українського правопису", якою схвалено нову редакцію "Українського правопису".

Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Склад комісії затверджений розпорядженням КМУ від 17 червня 2015 року № 416.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3000 пропозицій від наукових установ, закладів освіти, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також окремих громадян.