Суд щодо «проспекту Жукова» в Харкові перенесли через відпустку судді
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, посилаючись на роз’яснення секретарки суду Ганни Олійник.
"Суддя Ігор Чалий перебуває у терміновій відпустці за сімейними обставинами. Про це стало відомо перед засіданням", - сказала Олійник.
За її словами, нова дата суду ще не визначена.
Свій коментар біля будівлі суду журналістам надав представник позивача - ВО "Свобода" - адвокат Андрій Коломійцев: "Інформація про те, що судового засідання не буде, надійшла буквально за 10 хвилин до початку засідання. Вважаю, це затягування суду, бо сьогодні ми вже чекали рішення на нашу користь. Ми стовідсотково праві, і увічнення пам’яті Жукова у Харкові ніколи не буде", - заявив адвокат.
Біля суду відбувся пікет за участі двох десятків активістів "ВО "Свобода", організації "Фрайкор" та "Європейської солідарності", які вимагали не допустити перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова.
Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2019 року сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Григоренка назви проспекту Жукова.
5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги низки громадян, у тому числі депутатів Харківської міськради і Харківської обласної ради, та скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року про повернення проспекту імені Жукова.
18 грудня 2019 року мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що міська рада в судовому порядку відстоюватиме право назвати проспект Григоренка на честь Жукова.