Суд щодо «проспекту Жукова» в Харкові перенесли через відпустку судді

Засідання Харківського другого апеляційного адмінсуду щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова не відбулося - суддя пішов у відпустку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, посилаючись на роз’яснення секретарки суду Ганни Олійник.

"Суддя Ігор Чалий перебуває у терміновій відпустці за сімейними обставинами. Про це стало відомо перед засіданням", - сказала Олійник.

За її словами, нова дата суду ще не визначена.

Свій коментар біля будівлі суду журналістам надав представник позивача - ВО "Свобода" - адвокат Андрій Коломійцев: "Інформація про те, що судового засідання не буде, надійшла буквально за 10 хвилин до початку засідання. Вважаю, це затягування суду, бо сьогодні ми вже чекали рішення на нашу користь. Ми стовідсотково праві, і увічнення пам’яті Жукова у Харкові ніколи не буде", - заявив адвокат.

Як сказала кореспондентові Укрінформу начальник Північно-Східного відділу Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Марія Тахтаулова, відповідно до чинного законодавства жоден топонім в Україні не може бути названий на честь маршала Жукова.

"Порядок присвоєння вулицям, площам, проспектам, тощо імен фізичних осіб регулюється Законом України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій". У Законі чітко вказано, що "забороняється присвоювати юридичним особам та об’єктам права власності імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури. Як відомо, Георгій Жуков не був діячем культури, тому жодних виключень бути тут не може", - зазначила Тахтаулова.

Біля суду відбувся пікет за участі двох десятків активістів "ВО "Свобода", організації "Фрайкор" та "Європейської солідарності", які вимагали не допустити перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2019 року сесія Харківської міськради проголосувала за повернення проспекту Григоренка назви проспекту Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги низки громадян, у тому числі депутатів Харківської міськради і Харківської обласної ради, та скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року про повернення проспекту імені Жукова.

18 грудня 2019 року мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що міська рада в судовому порядку відстоюватиме право назвати проспект Григоренка на честь Жукова.