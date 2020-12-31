Наруга над пам'ятником воїнам АТО/ООС: Мінветеранів закликає провести об'єктивне розслідування

Мінветеранів закликає правоохоронні органи провести об'єктивне розслідування факту наруги над пам'ятником воїнам АТО/ООС у Шевченківському районі поблизу станції метро «Берестейська».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Закликаємо правоохоронні органи України вжити невідкладних заходів щодо встановлення осіб злочинців. Просимо провести об’єктивне розслідування цієї справи та винести справедливе рішення щодо покарання винних», - сказав заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко.

Він зазначив, що подібні злочинні дії є неприпустимими, бо це наруга над пам’яттю про українців, які боролися і продовжують відстоювати незалежність та територіальну цілісність України. "Своїм вчинком злочинці плюнули у душі матерям й батькам, родинам мужніх патріотів, відважних українських воїнів, які стали символом гідності, віддавши життя за Україну", - наголосив Терещенко.

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Як повідомлялося, у Києві невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО/ООС у Шевченківському районі поблизу станції метрополітену «Берестейська».

Фото: aspi.com.ua