В Івано-Франківську ініціюють «декомунізацію» двох вулиць

Директор Івано-Франківського обласного музею імені Степана Бандери Ярослав Коретчук ініціює перейменування вдвох вулиць в обласному центрі - Богунської та Островського.

Як передає кореспондент Укрінформу, про Коретчук повідомив у Фейсбуці.

"Сьогодні написав листа голові Івано-Франківської міської ОТГ Руслану Марцінківу про необхідність перейменування вулиць Богунської та Островського", - зазначив Коретчук.

За його словами, назва вулиці Богунської не має відношення до полководця часів Хмельниччини Івана Богуна (вулиця з такою назвою в місті є), а дана на честь Богунського полку Червоної Армії під командуванням Щорса, який у 1918 - 1920 рр. воював проти армії УНР.

Друга ж вулиця названа на честь радянського військового Миколи Островського, який "боровся з повстанським рухом, служив у бригаді Котовського та в першій кінній армії особливого призначення".

"Як письменник відомий своїми романами "Як гартувалася сталь" та "Народжені бурею", які критикують за антиукраїнське зображення борців за незалежність України під час радянсько-української війни 1917—1921 років", - зазначив Коретчук.

Раніше він ініціював в Івано-Франківську створення громадського об’єднання "Бригада декомунізаторів", куди увійшли історики та краєзнавці.