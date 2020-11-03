В Івано-Франківську презентували третій том Енциклопедії ЗУНР

В Івано-Франківську, в Прикарпатському національному університеті імені Стефаника, презентували третій том Енциклопедії ЗУНР (Західно-Української Народної Республіки).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківська обласна рада.

«У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася презентація третього тому «Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія». Видання вперше в українській та світовій історичній науці презентує комплексне дослідження одного з найяскравіших феноменів вітчизняної історії – доби Західно-Української Народної Республіки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до створення третього тому Енциклопедії ЗУНР долучились більше сотні авторів. Серед них – науковці з Івано-Франківська, Тернополя, Львова та Чернівців. Роботу над дослідженням доби ЗУНР планують продовжити і видати четвертий том Енциклопедії. Загалом на реалізацію цього проєкту з обласного бюджету Прикарпаття вже скерували майже 800 тисяч гривень. Більшість коштів були передбачені для реалізації програми щодо відзначення 100-річчя ЗУНР.

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Західноукраїнська Народна Республіка (за тодішнім правописом: Західно-українська Народня Република, ЗУНР, до 13 листопада 1918 — Украї́нська Держа́ва) — назва держави, що фактично проіснувала протягом 1918—1919 років на території Західної України зі столицею (де-юре) у Львові. Постала після Першої світової війни під час розпаду Австро-Угорської імперії.