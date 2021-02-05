Новоград-Волинський хочуть перейменувати на Звягель

Місту Новограду-Волинському, що на Житомирщині, хочуть повернути історичну назву – Звягель.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Новоград-Волинську міську раду.

«На адресу керівництва міської територіальної громади надійшли звернення з ініціативою повернення місту Новограду-Волинському його історичної назви – Звягель. У зверненнях, зокрема, висловлено прохання підтримати ініціативу прогресивної громадськості міста та наміри попередніх поколінь щодо відновлення місту історичної назви – Звягель. Ініціатори звернень вважають, що саме таке рішення не тільки засвідчить про патріотизм громади та повернення місту його історичних, духовних коренів, а і буде гарним подарунком місту, українському суспільству до 150-річчя від Дня народження видатної землячки Лесі Українки», - поінформували у міськраді.

Зазначається, що в місті створили робочу групу щодо перейменування Новограда-Волинського.

Під час першого її засідання секретар міської ради Оксана Гвозденко розповіла про нормативно-правові акти, які регламентують процес перейменування географічних назв населених пунктів України та витрати, що понесе за собою зміна назви міста.

У міськраді планують провести громадське обговорення та громадські слухання щодо перейменування Новограда-Волинського.

Після другого поділу Польщі (1793 р.) Звягель перейшов до складу Російської імперії. Указом російської імператриці Катерини II від 5 липня 1795 Звягель перейменовано на Новоград-Волинський і визначено адміністративним центром новоствореної Волинської губернії. Проте через брак приміщень для розміщення губернських служб, місто так і залишилося повітовим.