Разумков пояснив, чому треба змінити закон про санкції

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловлюється за внесення змін до закону про санкції.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Нам треба... змінити закон про санкції, щоб ні в кого не було різночитань і щоб такі повноваження були в повному обсязі в РНБО. І тоді це було б дієвим механізмом», - сказав Разумков.

Голова Верховної Ради підтвердив, що на останньому засіданні РНБО проголосував за рішення про запровадження санкцій проти низки юридичних та фізичних осіб, проте висловив окрему думку з цього питання.

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«Так, дійсно, це було так. Чому? Тому що це рішення стосувалося і громадян України, і громадян Російської Федерації. І ви знаєте про моє перше голосування (Разумков утримався під час голосування за запровадження санкцій проти трьох телеканалів «112», NewsOne, Zik - ред). Це стосується правової позиції. Подобається вона нам чи не подобається, але вона має бути правовою незалежно від того, де рішення ухвалюють - у Верховній Раді, на засіданнях РНБО чи в будь-якому іншому відомстві», - зазначив спікер парламенту.

За словами Разумкова, саме тому він і окреслив свою позицію: якщо йти шляхом санкцій, то паралельно потрібно йти судовим шляхом або внести зміни до закону про санкції.

Глава парламенту звернув увагу на існування думки про можливість застосовувати санкції до українських громадян нарівні з іноземними, які пов'язані з терористичною діяльністю.

«Але якщо ми піднімемо з вами стенограму засідання Верховної Ради, коли розглядали закон про санкції (серпень 2014 року), то там чітко звучить формулювання, що на громадян України санкції не поширюються», - резюмував Голова Верховної Ради.

Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти народного депутата Тараса Козака та телеканалів "112 Україна", NewsOne, Zik.

Також на 5 років ввели санкції проти каналів "112-Україна", "NewsOne", "ZIK — Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 112-ТВ", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", "Нові комунікації".

Санкції проти телеканалів передбачають: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, заборона користування радіочастотним ресурсом України.

Крім цього передбачено припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування та інші.

Нещодавно РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.