Майже 60% українців підтримують санкції проти Медведчука та його дружини

Рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко підтримують 58% українців, не підтримують – 28%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 22-23 лютого 2021 року, передає Укрінформ.

«75% відповіли, що знають про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко (40% добре знають, 35% – щось чули, водночас, 25% – вперше чують). 58% підтримують рішення РНБО, 28% – не підтримують. Серед тих, хто добре знають про це рішення, 73% говорять про його підтримку, 23% – протилежної думки», – йдеться у повідомленні.

При цьому 52% опитаних вважають, що рішення про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука викликане його проросійською діяльністю, 30% – вважають це розбірками між олігархами, 16% стверджують, що це спроба повернути у власність держави трубопровід, 13% вважають це вказівкою з боку США, 10% говорять про тиск на опозицію.

Опитування було проведене серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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Як повідомлялося, РНБО на засіданні 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат Віктор Медведчук (ОПЗЖ) і його дружина Оксана Марченко.

За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.

За словами голови СБУ Івана Баканова, рішення РНБО про запровадження санкцій відносно окремих осіб ґрунтується, зокрема, на матеріалах, якими володіє Служба безпеки України.