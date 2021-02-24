Кабмін у середу планує встановити квоти імміграції на 2021 рік

Кабінет Міністрів у середу може встановити квоти імміграції на 2021 рік та змінити стратегію інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року.

Як передає Укрінформ із посиланням на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, ініціював розгляд відповідних проєктів документів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Урядовці планують утворити міжвідомчу робочу групу з питань повернення активів збанкрутілих банків.

А також затвердити Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, змінити порядок надання комплексної послуги “єМалятко”.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вніс на розгляд колег деякі питання реалізації Закону України “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині” щодо біоімплантатів, медико-біологічних вимог до тварин, умов їх тримання, порядку вилучення у тварин анатомічних матеріалів для виготовлення ксеноімплантатів”.

У порядку денному – й ініційоване міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва, а також затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки.

Учасники засідання планують також затвердити план дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Урядˮ у 2021—2022 роках.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пропонує внести зміни до Правил дорожнього руху та змінити розміри плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду.

Глава МОН Сергій Шкарлет ініціював зміни до положення про Міністерство освіти і науки та пропонує вирішити деякі питання реорганізації закладів освіти.

Можуть бути внесені зміни до положень про Державну міграційну службу та про Державну податкову службу України.

Окрім того, у планах - зміна складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт пропонує врегулювати питання оплати праці працівників державної установи “Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів “Укрспортзабезпеченняˮ.

Міністри погодять низку законопроєктів, які згодом внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Податкового кодексу, до Закону “Про фізичну культуру і спорт”, а також до деяких законів щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки.