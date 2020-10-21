До кінця року послуга єМалятко стане доступною по всій Україні - Федоров

Комплексна послуга єМалятко буде доступною онлайн на порталі Дія по всій Україні вже до кінця 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі програми «Ранок з Україною», повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що наразі послуга єМалятко доступна онлайн у 139 населених пунктах у 15 областях: Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, а також у місті Київ.

«Ми не відцифровуємо “совок”. Здається, протягом 30 років держава робила все, щоб ускладнити життя людей. Наразі ми його спрощуємо. Ми докорінно змінюємо підхід до надання послуг. Цей процес називається реінжиніринг. Саме завдяки йому Мінцифри вдалося об’єднати у єМалятко 9 послуг та надавати їх онлайн за однією заявою», — зауважив Федоров.

Дві із доступних послуг є базовими — держреєстрація народження, за результатами якої видається свідоцтво про народження дитини, та визначення походження дитини. Ще 7 послуг залишаються опціональними: присвоєння податкового номера, внесення до Демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису (УНЗР), визначення належності дитини до громадянства України, реєстрація місця проживання, внесення відомостей до Реєстру пацієнтів, призначення допомоги при народженні та призначення допомоги на дитину з багатодітної сім’ї. До кінця 2020 в онлайні також з’явиться послуга з оформлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

Щоб скористатися комплексною послугою єМалятко онлайн, необхідно мати кваліфікований електронний підпис, який також можна отримати віддалено, наприклад, у ПриватБанку. Уся інформація, якою володіє держава про громадянина, автоматично підтягнеться в електронному кабінеті громадянина. Користувачу потрібно просто дозаповнити вільні поля заяви — зробити це може як мати дитини, так і батько.

Як повідомляв Укрінформ, єМалятко – це комплексний сервіс в Україні, який об’єднує послуги, пов’язані із народженням дитини, в одну. Вперше послугу єМалятко запущено на початку січня 2020 року у Харкові. Станом на кінець серпня цього року послугою єМалятко скористалось 20 тисяч батьків.