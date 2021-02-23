Зеленський підписав закон, який дозволить завершити демаркацію держкордону

Президент Володимир Зеленський підписав закон про оновлення складу відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України» № 1175-ІХ, який парламент ухвалив 2 лютого 2021 року", - ідеться в повідомленні.

В ОП розповіли, що цей документ дозволяє внести до Державного земельного кадастру відомості про державний кордон України на підставі затверджених документів демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону.

Також, згідно із законом, з-поміж видів документації із землеустрою виключена документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України тощо.

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Відповідні зміни внесено до законів України «Про землеустрій» та «Про Державний земельний кадастр».

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 лютого ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України". За відповідне рішення проголосували 294 народних депутати.

Фото: ОП