Зеленський призначив нового главу Нацкомісії з цінних паперів

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Магомедова головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Призначити Магомедова Руслана Садрудиновича головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», - йдеться у документі.

Попереднім указом Президент звільнив з цієї посади Тимура Хромаєва у зв’язку із закінченням строку повноважень.

Як повідомлялося, Магомедов у квітні 2020 року був призначений позаштатним радником голови Офісу Президента Андрія Єрмака.