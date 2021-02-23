Зеленський призначив нового главу Нацкомісії з цінних паперів
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Магомедова головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
«Призначити Магомедова Руслана Садрудиновича головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», - йдеться у документі.
Попереднім указом Президент звільнив з цієї посади Тимура Хромаєва у зв’язку із закінченням строку повноважень.
Як повідомлялося, Магомедов у квітні 2020 року був призначений позаштатним радником голови Офісу Президента Андрія Єрмака.