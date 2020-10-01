СБУ викрила оборудку на ринку цінних паперів на понад 2,8 мільярда

Під час досудового розслідування кримінального провадження викрито протиправну діяльність осіб на ринку цінних паперів за період 2019-2020 років на понад 2,8 мільярда гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Так за результатами проведених заходів та комплексу слідчих (розшукових) дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років становив понад 2,8 мільярда гривень.

За результатами зібраних під час досудового розслідування матеріалів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 29 вересня 2020 року прийнято рішення про заборону торгівлі цінними паперами ЗНПВІФ «Портфельні інвестиції» та ЗНПВІФ «Новітні технології» ТОВ «КУА «Прудент».

Читайте також: СБУ викрила оборудки з розмитненням авто на суму понад 100 мільйонів

Досудове розслідування триває, проводяться заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України у тісній співпраці з Департаментом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.