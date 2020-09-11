СБУ викрила оборудки з розмитненням авто на суму понад 100 мільйонів

Посадовців Поліської митниці Державної митної служби викрито у створенні корупційної схеми під час розмитнення автомобілів.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр СБУ.

“У межах розпочатого кримінального провадження оперативники та слідчі спецслужби встановили, що фігуранти організували митне оформлення транспортних засобів із значним заниженням вартості авто. За попередніми оцінками, протиправна діяльність митників призвела до завдання збитків державі на майже 103 мільйони гривень”, - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ провели 23 обшуки на митних постах «Луцьк», «Рівне», «Дубно», «Сарни» Поліської митниці та місцях проживання фігурантів справи. Вилучено господарську документацію, номерні знаки автотранспортних засобів, митні та комерційні документи, засоби зв‘язку, комп‘ютерну техніку, що підтверджують незаконні оборудки.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.