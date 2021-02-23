Рада виключила обмеження для в.о. міністрів та поновила конкурси на держслужбу

Верховна Рада врахувала пропозиції Президента до закону щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби, що передбачає виключення обмежень для в.о. міністра у перші 60 днів роботи.

Таке рішення підтримали 267 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Так, врахувавши пропозиції Президента, народні депутати вилучили із закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра вакантна.

Закон також передбачає, що протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів у зв’язку з пандемією COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, закон щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому 16 лютого.

Врахованими поправками народні депутати тоді заборонили покладення на першого заступника міністра, заступників міністра виконання деяких обов’язків міністра, якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів.

Водночас законодавці заборонили покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на відповідну посаду була відхилена Верховною Радою поточного скликання.

18 лютого Президент наклав вето на цей закон. У п’ятницю в ОП поінформували, що Президент просить ВР вилучити із закону про відновлення конкурсів на посади держслужби норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра вакантна.

Як зазначав Президент у пропозиціях до закону, він не погоджувався з підходом щодо визначення порядку організації діяльності міністерства у разі, коли посада міністра є вакантною.

Зокрема, Зеленський зауважував, що непризначення Верховною Радою міністра протягом тривалого часу неминуче призведе до паралічу діяльності відповідного міністерства.