Конкурси на держслужбу: Мендель попереджає про «зарплатні» наслідки без змін до закону

Якщо не внести зміни до закону про відновлення конкурсів на посади держслужби, можуть бути проблеми із виплатами для працівників багатьох галузей.

Про це написала прессекретар Президента Юлія Мендель у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Якщо сьогодні не буде внесено змін у Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби», то будуть неможливими виплати для працівників багатьох галузевих груп, серед іншого шахтарів, енергетиків, та всіх, чиї виплати погоджуються в межах усталеної процедури через відповідні міністерства та державні відомства», - зазначила вона.

За словами речниці Президента, відповідна процедура свого часу була заблокована непродуманими правками та має бути виправлена.

Мендель підкреслила, що якщо сьогодні закон, який виправляє ситуацію на ринку праці і водночас відновлює державні конкурси на посади, не буде проголосований, Президент України наполягатиме на проведенні позачергового засідання парламенту наступного тижня. Водночас вона запевнила, що Зеленський відстоює необхідність проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4531 щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби.

Документ передбачає, що протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів у зв’язку з пандемією COVID-19.

Крім цього, згідно із законом, якщо посада міністра є вакантною більш як 60 днів, одна і та ж особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра більш як 30 днів.

Водночас законодавці заборонили покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на відповідну посаду була відхилена Верховною Радою поточного скликання.

18 лютого Президент наклав вето на цей закон. У п’ятницю в ОП проінформували, що Президент просить ВР вилучити із закону про відновлення конкурсів на посади держслужби норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Пізніше стало відомо, що парламент має намір 23 лютого провести позачергове засідання. За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, на цьому засідання планується розглянути пропозиції Президента до закону про конкурси на держслужбу.