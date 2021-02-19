Зеленський просить Раду скасувати обмеження щодо повноважень в.о.міністра

Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду вилучити із закону про відновлення конкурсів на посади держслужби норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Глава держави повернув до парламенту закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" з власними пропозиціями, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

В ОП запевнили, що Президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Водночас зазначається, що Зеленський звертає увагу ВР, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням Прем’єр-міністра членів уряду України.

«Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо», – підкреслив Президент.

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У цьому зв’язку, як зауважили в ОП, глава держави пропонує парламенту вилучити ці норми та розраховує на повну підтримку з боку народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 лютого ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4531 щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби.

Документ передбачає, що протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів у зв’язку з пандемією COVID-19.

Крім цього, згідно із законом, якщо посада міністра є вакантною більш як 60 днів, одна і та ж особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра більш як 30 днів.

Водночас законодавці заборонили покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на відповідну посаду була відхилена Верховною Радою поточного скликання.

18 лютого Президент наклав вето на цей закон.

Фото: ОП