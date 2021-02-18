Зеленський ветував закон про поновлення конкурсів на держслужбі

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт, яким відновлюються конкурси на держслужбі та продовжується термін повноважень в.о. міністрів

Відповідний запис з’явився на сайті парламенту, передає Укрінформ.

Як повідомлялося, 17 лютого Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Відповідно до документа, протягом шести місяців з набрання ним чинності мають бути оголошені конкурси на посади, що обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України у зв’язку з пандемією COVID-19.

При цьому відповідні контракти діятимуть до призначення на посаду державної служби особи за результатами конкурсу, але не більше дев’яти місяців з дня набуття чинності цим законом.

Крім цього, згідно із законом, якщо посада міністра є вакантною більш як 60 днів, одна і та ж особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра більш як 30 днів.

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Водночас законодавці заборонили покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на відповідну посаду була відхилена Верховною Радою поточного скликання. Це означає, що, наприклад, в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка Кабмін не зможе перепризначити після завершення терміну повноважень. Повноваження в.о. міністра і надалі залишаються суттєво обмеженими.

16 лютого Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4531. Депутати також доручили Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову невідкладно підписати цей закон.

Фото: president.gov.ua