Рада поновила конкурси на посади держслужби

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" (№4531).

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 289 народних депутатів.

Закон спрямований на відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Ухвалений документ встановлює, що конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, оголошуються протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом відповідно до черговості укладення контрактів про проходження державної служби на відповідні посади.

У разі відсутності переможця конкурсу, суб’єкт призначення приймає рішення про проведення повторного конкурсу протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Читайте також: ЄС і Україна погодили проєкт щодо посилення потенціалу держслужби

Контракти про проходження державної служби на період дії карантину щодо запобігання COVID-19, укладені до набрання чинності цим законом, діють до призначення на посаду держслужби особи за результатами конкурсу, але не більше дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом.

Оголошені добори для призначення на вакантну посаду державної служби на період дії карантину, рішення за результатами яких неоприлюднені, скасовуються. У разі якщо на день набрання чинності цим законом рішення про призначення на посаду державної служби особи за результатами добору не прийнято, результати відповідного добору скасовуються.

Спеціальна перевірка, встановлена статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції», не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади державної служби або в органах місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після припинення дії контракту про проходження ними державної служби на період дії карантину, за умови, що стосовно таких осіб уже проводилася спецперевірка під час укладання відповідного контракту.

Окрім того, закон дозволяє першому заступнику та заступникам міністра давати обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства та його територіальних органів (у разі утворення) доручення. Якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення на першого заступника міністра та заступників міністра виконання обов’язків міністра, визначених пунктами 5, 7, 8, 9, 12, 121 частини другої статті 8 Закону "Про центральні органи виконавчої влади".

Якщо посада міністра є вакантною більше 60 днів, забороняється покладення на першого заступника міністра, заступників міністра виконання обов’язків міністра, визначених низкою пунктів частини другої статті 8 Закону "Про центральні органи виконавчої влади".

Читайте також: Рада планує ухвалити законопроєкт про фінансовий лізинг та поновити конкурси на держслужбу

Забороняється покладання обов’язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою поточного скликання.

Як повідомлялося, пунктом 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину, зупинено дію положень законів «Про державну службу» та «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу.