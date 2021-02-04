Рада планує ухвалити законопроєкт про фінансовий лізинг та поновити конкурси на держслужбу

Верховна Рада на засіданні в четвер планує ухвалити в другому читанні законопроєкт №1111 "Про фінансовий лізинг".

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний, опублікований на сайті Верховної Ради.

Так, законопроєкт "Про фінансовий лізинг" депутати мають розглянути на початку засідання.

Після цього заплановано розгляд у першому читанні проєкту закону №4543 "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації".

У другому читанні передбачено ухвалення рішення щодо законопроєкту №3450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів".

На порядку денному також - законопроєкт №4531 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

У другому читанні очікує розгляду законопроєкт №3318 "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин".

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У першому читанні парламентарії мають намір розглянути проєкт №4142 "Про систему громадського здоров’я".

Крім того, порядок денний передбачає розгляд законопроєктів №4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи" та №3623 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі".