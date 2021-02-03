Рада змінила вимоги до статутів товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон «Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний законопроєкт №3497 проголосували 318 депутатів.

Ухваленим законом передбачається виключити з Господарського кодексу України положення про необхідність визначення в статуті часток учасників ТОВ і ТДВ.

Встановлюється, що перелік обов’язкових вимог до статутів ТОВ і ТДВ визначається виключно Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Як зазначається у пояснювальній записці, закон дозволить усунути законодавчу колізію, що безпосередньо стосується понад 684 тис. суб’єктів господарювання.

17 червня 2018 року набрав чинності Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", що замінив собою більшість положень Закону України "Про господарські товариства", Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України щодо діяльності товариств з обмеженою (ТОВ) і додатковою відповідальністю (ТДВ).

Одним із нововведень закону було скасування норми старого Закону "Про господарські товариства" вказувати у статутах ТОВ і ТДВ розміри часток учасників товариства. На практиці це означало, що після придбання частки у статутному капіталі новий співвласник мав додатково отримати позтивне рішення загальних зборів учасників про внесення відповідних змін до статуту. Така вимога заважала нормальному обігу часток, адже існував ризик блокування рішення у разі недобросовісності інших учасників.