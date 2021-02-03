Рада пропонує збільшити статутний капітал Експортно-кредитного агентства

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" щодо забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства» (№3793).

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується збільшити розмір початкового статутного капіталу ЕКА до не менш як 2 млрд грн, що формується за рахунок коштів державного бюджету.

Основною метою збільшення початкового статутного капіталу ЕКА є, за словами авторів ініціативи, покращення фінансової стійкості ЕКА у відповідності до вимог Директив про платоспроможність Європейського Союзу та інструкцій провідних рейтингових компаній (S&P, Moody’s) щодо визначення достатнього рівня капіталу страхової компанії.

Крім цього, розширюється сфера підтримки українського експорту з доданою вартістю. Зокрема, пропонується державна допомога у вигляді надання державних гарантій. Також передбачається, що агенція буде страхувати ризики експортерів

Ще однією формою підтримки експортерів з боку Експортно-кредитної агенції передбачена часткова компенсація відсоткової ставки за експортними кредитами.

Порядок та умови надання Експортно-кредитному агентству державних гарантій, надання українським експортерам часткової компенсації відсоткової ставки за наданими експортними кредитами встановлюватимуться Кабінетом Міністрів

Згідно з законопроєктом, державна підтримка експортної діяльності надається в межах обсягів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік».

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Як повідомлялося, рішення про створення Експортно-кредитної агенції було ухвалено урядом у 2018 році. Статутний капітал ЕКА передбачили у розмірі 200 млн грн.

Раніше парламент ухвалив необхідну законодавчу базу. Однак депутати вважають, що інструментарій підтримки є недосконалим, зокрема через брак фінансування, через що і підготували законопроєкт.