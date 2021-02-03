Рада пропонує збільшити статутний капітал Експортно-кредитного агентства
Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів.
Законопроєктом пропонується збільшити розмір початкового статутного капіталу ЕКА до не менш як 2 млрд грн, що формується за рахунок коштів державного бюджету.
Основною метою збільшення початкового статутного капіталу ЕКА є, за словами авторів ініціативи, покращення фінансової стійкості ЕКА у відповідності до вимог Директив про платоспроможність Європейського Союзу та інструкцій провідних рейтингових компаній (S&P, Moody’s) щодо визначення достатнього рівня капіталу страхової компанії.
Крім цього, розширюється сфера підтримки українського експорту з доданою вартістю. Зокрема, пропонується державна допомога у вигляді надання державних гарантій. Також передбачається, що агенція буде страхувати ризики експортерів
Ще однією формою підтримки експортерів з боку Експортно-кредитної агенції передбачена часткова компенсація відсоткової ставки за експортними кредитами.
Порядок та умови надання Експортно-кредитному агентству державних гарантій, надання українським експортерам часткової компенсації відсоткової ставки за наданими експортними кредитами встановлюватимуться Кабінетом Міністрів
Згідно з законопроєктом, державна підтримка експортної діяльності надається в межах обсягів, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік».
Як повідомлялося, рішення про створення Експортно-кредитної агенції було ухвалено урядом у 2018 році. Статутний капітал ЕКА передбачили у розмірі 200 млн грн.
Раніше парламент ухвалив необхідну законодавчу базу. Однак депутати вважають, що інструментарій підтримки є недосконалим, зокрема через брак фінансування, через що і підготували законопроєкт.