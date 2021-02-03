Мінекономіки працює над оновленням Експортної стратегії України
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, про це сказав заступник міністра економіки Олександр Романішин 2 лютого на публічному обговоренні Національної економічної стратегії - 2030 на тему “Міжнародна економічна політика та торгівля, експортно-кредитне агентство”.
Заступник міністра зазначив, що основні зусилля Мінекономіки по цьому вектору зосереджуються на зміцненні взаємодії інституцій з підтримки експорту, розширенні інструментарію такої підтримки, зокрема забезпеченні доступу до фінансових ресурсів.
У міністерстві нагадали, що для створення сучасної системи підтримки експорту необхідно забезпечити повноцінну діяльність Експортно-кредитного агентства (ЕКА).
“У 2020 році ми провели масштабну роботу по формуванню нормативно-правової бази діяльності Агентства. Крім того, найближчим часом готується рішення про збільшення статутного капіталу ЕКА до 2 млрд грн. Все це дозволить розпочати ефективну роботу ЕКА та збільшити обсяги українського експорту, підвищити конкурентоспроможність українських експортерів, підтримати розвиток малого та середнього підприємництва,” - прокоментував Романішин.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Державної митної служби, за 2020 рік в Україну імпортували товарів на 54,2 млрд дол. (порівняно з 2019 роком імпорт зменшився на 6,2 млрд дол., або на 10,3%). Експорт з України торік становив 49,2 млрд дол. (зменшення на 0,85 млрд дол., або 1,7%). Найбільше експортували зернових — на 9,4 млрд дол., чорних металів — на 7,7 млрд дол., а також жирів та олій тваринного або рослинного походження — на 5,8 млрд дол.