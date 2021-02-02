За січень Україна експортувала товарів на $4 мільярда – Качка

Україна у січні 2021 року експортувала товарів на 3,93 млрд дол., що на 5,6% менше, ніж у січні 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка у Фейсбуці.

"Експорт у січні склав 3,93 млрд дол. Це на 270 млн дол., або 5,6% менше, ніж у січні минулого року. Причини скорочення достатньо зрозумілі. Менші фізичні обсягу експорту кукурудзи, пшениці, сої і шроту", - написав Качка.

Згідно з його даними, експорт кукурудзи становив 403,5 млн дол. (проти 741,86 млн дол. у січні минулого року); пшениці – 123,6 млн дол. (проти 178,87 млн дол.); сої – 50,71 млн дол. (проти 112,02 млн дол.); шроту – 118,53 млн дол. (проти 179,39 млн дол.).

"У порівнянні січень до січня експорт яєць скоротився до 4,18 млн дол. з 10,61 млн дол. у січні минулого року, а експорт молока навпаки трошки збільшився – до 4,21 млн з 3,69 млн дол. А експорт меду взагалі майже подвоївся – 10,59 млн дол. проти 5,55 млн дол. минулого року», - зазначив Качка.

У промисловій групі він також відзначив цікаві тенденції. У порівнянні з груднем 2020 року експорт руди у січні 2021 року скоротився на 41 млн дол., тоді як у порівнянні із січнем 2020 року збільшився на 71,63%, до 517,05 млн дол.

Імпорт товарів у січні 2021 року у порівнянні з січнем 2020 року збільшився на 90 млн доларів, до 4,21 млрд дол. Основна причина зростання – збільшення імпорту паливних матеріалів на 19,5%, до 1,01 млрд дол.

Як повідомляв Укрінформ, український експорт за 2020 рік становив 49,3 млрд дол., що на 1,7% нижче, ніж за 2019 рік.