Україна на 1 лютого експортувала понад 28,7 мільйона тонн зернових

Експорт з України зернових та зернобобових культур, за даними Держмитслужби, за 7 місяців 2020/2021 маркетингового року (з 1 липня по 1 лютого) сягнув 28,778 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК.

Зазначається, що це на 7,797 млн тонн менше, ніж експортували на цю дату минулого МР. У січні 2021 року було експортовано 2,64 млн тонн.

Із загального обсягу поставок на зовнішні ринки 13 млн тонн становила пшениця (на 2,88 млн тонн менше, ніж було експортовано на цю дату торік).

Кукурудзи експортували 11,387 млн тонн (на 4,938 млн тонн менше); ячменю - 3,896 млн тонн (на рівні минулого МР); жита - 1,7 тис. тонн (на 3,3 тис. тонн менше).

Крім того, з початку МР експортовано 85,2 тис. тонн борошна пшеничного (на 138,7 тис. тонн менше, ніж на цю дату торік торік).

Як повідомляв Укрінформ, Мінекономіки 1 липня 2020 року підписало Меморандум про узгодження позицій з учасниками зернового ринку України на новий маркетинговий рік (МР). За результатами підписання Додатка до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту у 2020/2021 МР, Україна експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

Внесені у січні цього року зміни до Додатка до Меморандуму передбачають, що граничний обсяг експорту кукурудзи на 2020/2021 МР становитиме 24 млн тонн. У 2019/2020 МР експорт української кукурудзи, за даними Мінекономіки, сягнув 30,33 млн тонн.