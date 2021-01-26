Експорт агропродукції до ЄС торік скоротився на 10,8% – експерти

Експорт української сільськогосподарської продукції до країн Європейського Союзу у 2020 році зменшився на 10,8% у порівнянні з 2019 роком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у Фейсбуці.

«В 2020 році експорт української агропродовольчої продукції до країн ЄС впав на 10,8% в порівнянні з 2019 роком, при цьому, Україна закрила 11 квот на безмитний експорт до ЄС», - йдеться у повідомленні.

В УКАБ зазначили, що Україна минулого року повністю використала квоти на безмитний експорт агропродукції до ЄС по наступним групам товарів: мед, цукор, крупи і борошно, оброблений крохмаль, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, яйця, кукурудза, м'ясо птиці, оброблена продукція із зернових та крохмаль.

Порівняно із 2019 роком змінилася ситуація з використанням квот по поставкам в ЄС яєць, пшениці та вершкового масла. Так, у 2020 році було повністю використано квоти по поставкам яєць, хоча позаминулого року вона була використана лише на 80%. Квоту на поставку до ЄС пшениці у 2020 році використали лише на 78%, хоча у 2019 році вона була використана повністю. Більш критична, на погляд УКАБ, ситуація з вершковим маслом: за 2020 рік було використано лише 6% виділеної квоти, в той час як позаминулого року вона була використана повністю.

"В 2020 році експорт українського вершкового масла впав на 38% в порівнянні з минулим роком, а в країни ЄС став взагалі мізерний (експортна виручка в 2020 році склала 0,4 млн дол. в порівнянні з 7,2 млн дол. в 2019 році). Головна причина: українське вершкове масло не може конкурувати по ціні з європейським навіть при наявності квот через зростання собівартості його виробництва. Більше того, імпорт європейського вершкового масла в 2020 році в Україну в 1 000 разів перевищив експорт", - повідомила аналітик УКАБ Світлана Литвин.

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Як повідомляв Укрінформ, за інформацією УКАБ, Україна у 2020 році збільшила експорт жирів рослинного та тваринного походження на 22% і залишилася на першому місці серед експортерів соняшникової олії до Європейського Союзу. Головними продуктами українського експорту є: зернові культури; жири та олії тваринного або рослинного походження; насіння і плоди олійних рослин; залишки і відходи харчової промисловості; м’ясо та їстівні субпродукти.

Експорт зернових культур у минулому році зменшився на 2% через посуху в центральних та південних областях України. Експорт насіння олійних у 2020 році скоротився на 28% порівняно із 2019 роком через зменшення виробництва сої та ріпаку. Експорт залишків і відходів харчової промисловості збільшився на 6%. Продажі до ЄС м’яса та їстівних субпродуктів скоротилися на 8%, зокрема через карантинні обмеження з боку ЄС на імпорт м’яса птиці.