Україна стала другим у світі експортером зерна

Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки торгівлі та сільського господарства - торговий представник Тарас Качка під час 52-ї сесії Міжнародної ради по зерну, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

«Україна є важливим гравцем на міжнародному ринку зерна, одним з гарантів продовольчої безпеки в світі, та має потенціал у нарощенні виробництва і експорту зернових. За результатами 2019/2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур Україна стала «срібними призерами», пропустивши вперед лише США», - сказав Качка.

Зокрема, він зазначив, що за даними Міністерства сільського господарства США в 2019-2020 МР в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла 2 місце за обсягом поставок ячменя, 4 – по кукурудзі, 5 – по пшениці.

Зазначається, що було розглянуто багаторічний прогноз та можливий сценарій для попиту та пропозиції на основні зернові та олійні культури, національні торговельні політики з акцентом на запровадженні країнами додаткових торговельних обмежень. Крім того, на засіданні було внесено пропозицію щодо посилення міжнародного торговельного співробітництва.

Пресслужба нагадала, що влітку 2020 року Качку було обрано заступником голови Міжнародної ради по зерну на 2020-2021 рік.

Як повідомлялося, Міжнародна рада по зерну (International Grains Council - IGC) була заснована в рамках Конвенції про торгівлю зерном 1995 року. МРЗ є міжурядовою організацією, яка з 1949 року адмініструє питання світової торгівлі зерновими та продовольчої допомоги. Україна є членом ради як країна-експортер. МРЗ регулярно публікує прогнози світового виробництва, баланси попиту та пропозиції зернових, а також експортні ціни на зернові, ставки фрахту та інше.

Мінекономіки 1 липня 2020 року підписало Меморандум про узгодження позицій з учасниками зернового ринку України на новий маркетинговий рік (МР). За результатами підписання Додатка до зернового меморандуму про граничний обсяг експорту у 2020/2021 МР, Україна експортує 17,5 млн тонн пшениці та 1 тис. тонн жита.

В Україні у 2020 році було зібрано 65,4 млн тонн зернових та зернобобових із площі 15,3 млн га. За даними Держстату, у 2019 році врожай зернових та зернобобових в Україні становив 75,1 млн тонн, у 2018 році – 70,1 млн тонн.

З початку 2020/2021 маркетингового року (МР почався 1 липня) по 18 січня 2021 року Україна експортувала близько 27,57 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 6,3 млн тонн менше, ніж за аналогічний період минулого МР. У тому числі: 12,75 млн тонн пшениці; 3,89 млн тонн ячменю; 10,52 млн тонн кукурудзи та 81,2 тис. тонн пшеничного борошна.