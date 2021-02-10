ЄС і Україна погодили проєкт щодо посилення потенціалу держслужби

Євросоюз і уряд України підписали лист про наміри щодо адміністративних реформ та посилення потенціалу державної служби в частині європейської інтеграції, який, зокрема, передбачає виділення гранта Єврокомісії у розмірі 2,45 мільйона євро для Коледжу Європи.

Про це кореспондента Укрінформу повідомили з Представництва України при ЄС.

«Метою підписання листа про наміри є розбудова спроможностей інтеграції та реформ, зокрема шляхом посилення адміністративного потенціалу української державної служби в частині європейської інтеграції за допомогою всеосяжної освітньої програми «Проєкт розбудови спроможності Natolin4Capacity»…. Проєктом передбачається отримання гранта від Європейської комісії на суму від 2,45 мільйона євро для Коледжу Європи», - йдеться у повідомленні.

Органами, що відповідають за реалізацію проєкту Natolin4Capacity, визначені Урядовий офіс з питань координації європейської та євроатлантичної інтеграції у співпраці з Національним агентством з питань державної служби та Представництвом Європейського Союзу в Україні.

Від України лист підписала віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, від ЄС – член Єврокомісії з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Олівер Варгеї, проректор Коледжу Європи в Натоліні Ева Оснієчка-Тамечка.

Підписання відбулося сьогодні в Брюсселі під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Варгеї.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 9 лютого розпочала візит до Брюсселя. Програма візиту передбачає низку робочих зустрічей із представниками Єврокомісії та Європарламенту.

11 лютого Шмигаль очолить українську делегацію на переговорах Ради асоціації Україна-ЄС.

Коледж Європи – незалежний заклад післядипломної освіти з європеїстики.

Фото: Денис Шмигаль / Телеграм