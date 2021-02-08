Конкурси на держслужбу: Немічінов сказав, які правки готують до другого читання законопроєкту

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сподівається на те, що ВР ухвалить у другому читанні законопроєкт про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, зупинені у зв’язку із COVID-19 і тим самим підтримає низку важливих для сфери держслужби ініціатив.

Про це урядовець сказав у щотижневому огляді новин у сфері держуправління, оприлюдненому на Ютубі, повідомляє Укрінформ.

«Верховна Рада України 334 голосами підтримала законопроєкт, за яким будуть відновлені конкурси на посади державної служби, а також, що дуже важливо, про що говорили наші міжнародні партнери та багато фахівців з питань державної служби та державного управління, пропонується скасувати статтю, яка дає можливість політичним особам упродовж 4 місяців після призначення або керівникам органів центральної виконавчої влади звільняти державних службовців категорії А, переводячи їх у кадровий резерв. Це важливий крок для стабілізації системи державного управління. Я думаю, що народні депутати у другому читанні підтримають всі ці пропозиції», - сказав Немчінов.

За його словами, нині активно опрацьовується питання щодо перехідного періоду, який буде у разі ухвалення цього законопроєкту, зокрема підписання додаткових контрактів, черговості проведення конкурсів, організації роботи комісії вищого корпусу державної служби, а також самої процедури конкурсу для того, щоб якісно провести конкурс на посади, які зараз обіцяють державні службовці, які працюють за контрактами до закінчення карантину.

Окрім того, нагадав міністр, нині продовжується реформування роботи секретаріату Кабінету Міністрів. «Ми запровадили декілька новацій на виконання нового регламенту КМУ, працюємо із Нацдержслужбою по різноманітному по удосконаленню державної служби, зокрема і в частині оплати праці», - додав він.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, зупинені у зв’язку із COVID-19.

Законопроєкт передбачає, що нові конкурси оголошуватимуться для категорії «А» – протягом 4 місяців, а категорій «Б» та «В» – протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону.