Уряд лишив зарплати держслужбовців на рівні минулого року

Розміри та умови оплати праці всіх категорій працівників державних органів у 2021 році залишаються на рівні минулого року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідну постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15» уряд затвердив на черговому засіданні.

«Проєкт постанови розроблено Національним агентством України з питань державної служби для визначення схеми посадових окладів на посадах державної служби у 2021 році. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», встановлено, що у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли станом на 1 вересня 2020 року», - пояснив міністр КМУ Олег Немчінов це рішення у Телеграмі.

За його словами, постанова не змінює умови оплати праці державних службовців і гарантує їх розмір на рівні вересня 2020 року та враховує необхідність забезпечення мінімального посадового окладу у розмірі 4 540 грн для найнижчої посади державної служби, що дорівнює двом прожитковим мінімумам, визначеним статтею 7 цього закону (прожитковий мінімум - 2270 грн з 1 січня 2021 р).