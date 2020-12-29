На нову систему оплати праці держслужбовців планують перевести у 2022 році – Немчінов

В Україні планують перейти на нову систему оплати праці державних службовців у 2022 році, а наступного року проведуть експеримент щодо такої оплати за новою концепцією.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Це важливий пріоритет на наступний рік – проведення експерименту щодо початку оплати праці за цією концепцією (реформування оплати праці держслужбовців - ред.) і ухвалення змін, які дозволять там з 2022 року перейти на нову систему оплати праці", - сказав Немчінов.

Він зауважив, що для того, щоб підтримати престиж державної служби, уряд цього року ухвалив концепцію реформування оплати праці державних службовців та підтримав ініціативу із запровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати в державних органах - HRMIS.

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Як повідомлялося, у травні 2020 року уряд схвалив Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців та затверджено план заходів з її реалізації. Нова модель оплати праці державних службовців передбачає: єдиний підхід до нарахування заробітної плати, шляхом посилення її фінансової частини (не менше 70%) і зменшення змінної складової (не більше 30%); встановлення рівня окладу відповідно до класифікації посад, виходячи з цінності посади (обсягу, складності роботи та рівня відповідальності); проведення справедливого і прозорого розподілу (перерозподілу) фондів оплати праці в державних органах, а також бюджетних коштів на оплату праці між ними.

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28 грудня Кабінет Міністрів ухвалив рішення для переходу на електронний кадровий менеджмент у всіх державних органах України, а саме - затвердив Положення про інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах.