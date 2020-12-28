В Україні запустять електронний кадровий менеджмент у всіх держорганах

Кабінет Міністрів ухвалив рішення для переходу на електронний кадровий менеджмент у всіх державних органах України.

Як передає Укрінформ, про це Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Телеграмі.

«Сьогодні на засіданні уряду було прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах», - написав Немчінов.

Він додав, що ця інформаційна система відома під назвою HRMIS і є важливою віхою в реформуванні державного управління, яку впроваджує Україна за підтримки Європейського Союзу.

Читайте також: Немчінов сподівається на продовження підтримки ЄС у реформі держуправління

«Завдяки HRMIS держава переходить на електронний кадровий менеджмент в усіх органах державної влади. Всі процеси управління людськими ресурсами в державних органах буде цифровізовано. Буде поступово скасовано паперовий документообіг та впроваджено електронне оформлення вступу, проходження та припинення державної служби та трудової діяльності інших працівників державних органів», - додав Немчінов.

Він також зауважив, що, оскільки інформаційна система HRMIS міститиме всю необхідну інформацію про державного службовця, іншого працівника державного органу, її впровадження в роботу служб управління персоналом державних органів дасть змогу зменшити відповідне бюрократичне навантаження та мінімізувати часові витрати на реалізацію управлінських рішень.

Крім того, за повідомленням Немчінова, завдяки інформаційній системі HRMIS суспільство отримає доступ до інформації про людські ресурси в державних органах та про їх оплату праці.

Як повідомляв у липні цього року Немчінов, в Україні запроваджують інформаційну систему управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати в державних органах - HRMIS.

Немчінов зауважував також, що впровадження HRMIS повинно забезпечити: оперативну обробку та аналіз інформації у сфері державної служби; формування інформаційного ресурсу щодо управління персоналом; нарахування і оплату праці в державних органах; моніторинг державної служби; контроль витрат державного бюджету; вільний доступ громадян до державної служби; якість управління людськими ресурсами.