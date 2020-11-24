Немчінов сподівається на продовження підтримки ЄС у реформі держуправління

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сподівається на продовження підтримки від ЄС у сфері реформи держуправління після цього року, зважаючи на закінчення відповідної програми бюджетної підтримки європейських партнерів у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це Немчінов повідомив у Телеграмі.

"Сьогодні провели Стратегічний діалог Україна-ЄС з питань реформування державного управління. 2020 рік є останнім для бюджетної підтримки ЄС у межах програми «Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні»...Сподіваюсь, що ми успішно виконаємо наші зобов’язання в межах програми і зможемо продовжити співпрацю з нашими європейськими партнерами після 2020 року", - написав Немчінов.

Він відзначив, що вже важливо проаналізувати результати, обговорити ключові виклики та зробити висновки для подальшого впровадження реформи.

"За нашою попередньою оцінкою виконання індикаторів програми становитиме близько 70%. Не всі обставини цього року залежали від нас", - додав Немчінов.

Він зауважив, що незважаючи на негативні наслідки, пов’язані з пандемією COVID 19, Україна докладає всіх зусиль для відповіді на головні виклики у реформі деруправління, зокрема, йдеться про відновлення конкурсів у безпечному режимі на посади державної служби; внесення змін до Закону «Про державну службу» в частині класифікації посад і оплати праці; скасування статті 87-1 щодо політичних звільнень; ухвалення Закону «Про адміністративну процедуру» в парламенті.

"Оскільки ці кроки потребують ухвалення відповідного законодавства, ми активно співпрацюємо з нашими колегами у Верховній Раді України, зокрема з профільними комітетами. Для нас важливим є виконання усіх взятих зобов’язань. Ми вже багато зробили, розпочали масштабні зміни та маємо позитивні результати, зокрема в сфері надання адмінпослуг і діджиталізації", - додав Немчінов.

Міністр звернув увагу, що реформа державного управління залишається пріоритетом уряду і її важливість все більше усвідомлює широке суспільство.

Також Немчінов нагадав, що в Україні розпочали процес оновлення Стратегії реформування державного управління до 2025 року.

"Проводимо широке обговорення візії, ключових напрямів і завдань майбутньої Стратегії. До обговорення залучаємо українських та міжнародних експертів, депутатів, представників усіх заінтересованих сторін. Зараз працюємо над отриманими пропозиціями. Очікуємо, що оновлену Стратегію буде схвалено Урядом до кінця першого півріччя наступного року", - зауважив Немчінов.

Міністр також подякував партнерам з Європейської Комісії, Представництва ЄС, програми OECD/SIGMA та проєкту EU4PAR за підтримку України на шляху до успішного впровадження однієї з найважливіших реформ державного управління.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні планують напрацювати Стратегію реформування державного управління на п'ять років до середини 2021 року.