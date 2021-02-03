Кабмін позбавлять невластивих йому повноважень - уряд схвалив законопроєкт

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт про позбавлення уряду невластивих йому повноважень.

Як передає Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у Телеграмі.

"Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень", - написав він.

Немчінов додав, що акт розроблено з метою посилення спроможності уряду до стратегічного планування та формування державної політики шляхом його розвантаження від розгляду відомчих, операційних та технічних питань.

"Так, наразі Кабінет Міністрів України перезавантажений невластивими йому повноваженнями, що обмежує його можливість зосередитись на обговоренні стратегічно важливих питань та формування державної політики у сферах, віднесених до його компетенції. Отже, існує необхідність позбавлення уряду низки невластивих повноважень та покладання їх на центральні органи виконавчої влади, інші державні органи відповідно до компетенції", - зауважив міністр.

За його повідомленням, проєкт закону передбачає внесення змін до 31 законодавчого акта щодо позбавлення Уряду 55 повноважень.