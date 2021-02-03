Уряд підтримав створення веб-платформи центрів надання адміністративних послуг

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, необхідну для створення в Україні Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд ухвалив 3 лютого.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, платформа призначена для надання інформації, необхідної для звернення до ЦНАП, та забезпечення покращення якості надання адміністративних та інших послуг. Зокрема через неї надаватиметься інформаційна та методична підтримка працівникам таких центрів.

Крім цього, на порталі буде розміщено модуль дистанційного навчання, навчальні курси, інтерактивні мапи ЦНАПів, форма зворотнього зв’язку, форма для попереднього запису на прийом, різні інформаційні рубрики, посилання на відомості Реєстру адміністративних послуг та посилання на сайти ЦНАПів.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році на розширення мережі ЦНАП передбачено 231 млн грн. У Міністерстві цифрової трансформації України планують відкрити ЦНАП з якісними послугами у кожній територіальній громаді.